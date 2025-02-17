Дзюба собрал идеального футболиста: удар Халка, скорость Самошникова, техника Данни, дисциплина Оздоева, интеллект Ракицкого, харизма и лидерские качества самого Артема
Артем Дзюба собрал идеального футболиста из тех, с кем вместе играл.
Нападающему «Акрона» было предложено назвать лучших игроков, исходя из различных характеристик.
Артем выбрал левую ногу Халка, правую – Жано Ананидзе или Тимофея Калачева. Лучшей скоростью, по его мнению, отличался Илья Самошников, ударом – Халк.
Физическим качествами выделялся Стефан Лончар, а техникой – Данни. Дзюба отметил футбольный интеллект Ярослава Ракицкого, а по харизме и лидерским качествам выбрал себя.
С точи зрения дисциплины лучшим, по мнению Дзюбы, стал Магомед Оздоев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
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