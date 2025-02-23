20 очков до «Ливерпуля» – самое большое отставание «Сити» от лидера с лета 2020 года. Тогда «красные» выиграли АПЛ

«Ливерпуль» опережает «Сити» на рекордное число очков с последнего чемпионства.

Манкунианцы победили «горожан» в 26-м туре АПЛ (2:0).

Теперь действующий чемпион отстает от лидирующего «Ливерпуля » на 20 очков.

Это самое большое отставание «Сити » от лидера АПЛ с 14 июля 2020 года, когда они в последний раз не смогли выиграть титул, а «Ливерпуль» в последний раз завоевал его.

Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса завершился 26 июля 2020 года.