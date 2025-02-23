20 очков до «Ливерпуля» – самое большое отставание «Сити» от лидера с лета 2020 года. Тогда «красные» выиграли АПЛ
«Ливерпуль» опережает «Сити» на рекордное число очков с последнего чемпионства.
Манкунианцы победили «горожан» в 26-м туре АПЛ (2:0).
Теперь действующий чемпион отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 20 очков.
Это самое большое отставание «Сити» от лидера АПЛ с 14 июля 2020 года, когда они в последний раз не смогли выиграть титул, а «Ливерпуль» в последний раз завоевал его.
Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса завершился 26 июля 2020 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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