«Ливерпуль» 23 матча не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 16 побед и 7 ничьих за это время
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 23 матчей.
Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ со счетом 2:0.
В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате в середине сентября «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 16 побед и 7 ничьих, они лидируют в таблице.
26 февраля «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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