«Ливерпуль» 23 матча не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 16 побед и 7 ничьих за это время

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 23 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити » в 26-м туре АПЛ со счетом 2:0.

В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате в середине сентября «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 16 побед и 7 ничьих, они лидируют в таблице.

26 февраля «Ливерпуль » примет «Ньюкасл».