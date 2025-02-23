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«Ливерпуль» 23 матча не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 16 побед и 7 ничьих за это время

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 23 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ со счетом 2:0.

В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате в середине сентября «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 16 побед и 7 ничьих, они лидируют в таблице.

26 февраля «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoАрне Слот
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