Антони, Мбаппе, Педри, Будимир, Сансет номинированы на приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге
Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге.
На награду по итогам февраля номинированы 5 футболистов:
Килиан Мбаппе («Реал») – 3 матча в чемпионате за месяц, 2 гола;
Педри («Барселона») – 3 матча, 1 ассист;
Антони («Бетис») – 3 матча, 2 гола, 1 ассист;
Анте Будимир («Осасуна») – 3 матча, 3 гола;
Ойан Сансет («Атлетик») – 3 матча, 5 голов.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ла Лиги
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