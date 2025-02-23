Три первые команды Ла Лиги разделяет лишь 1 очко после 25-го тура – впервые за 32 года

Впервые за 32 года топ-3 команды Ла Лиги разделяет лишь 1 очко после 25-го тура.

«Барселона» и «Реал» набрали по 54 очка, но каталонцы пока выше благодаря дополнительным показателям. «Атлетико » отстает на один балл. Все три лидера чемпионата Испании выиграли в этом туре.

Таким образом, впервые с сезона-1992/93 три первые команды в таблице Ла Лиги разделены лишь одним очком. Тогда чемпионом стала «Барселона », набрав 58 баллов, «Реал » стал вторым (57), «Депортиво» (54) – третьим.

В истории было еще три подобных случая – 1946/47 (чемпион – «Валенсия»), 1970/71 (чемпион – «Валенсия»), 1982/83 (чемпион – «Атлетик»).