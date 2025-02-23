Три первые команды Ла Лиги разделяет лишь 1 очко после 25-го тура – впервые за 32 года
Впервые за 32 года топ-3 команды Ла Лиги разделяет лишь 1 очко после 25-го тура.
«Барселона» и «Реал» набрали по 54 очка, но каталонцы пока выше благодаря дополнительным показателям. «Атлетико» отстает на один балл. Все три лидера чемпионата Испании выиграли в этом туре.
Таким образом, впервые с сезона-1992/93 три первые команды в таблице Ла Лиги разделены лишь одним очком. Тогда чемпионом стала «Барселона», набрав 58 баллов, «Реал» стал вторым (57), «Депортиво» (54) – третьим.
В истории было еще три подобных случая – 1946/47 (чемпион – «Валенсия»), 1970/71 (чемпион – «Валенсия»), 1982/83 (чемпион – «Атлетик»).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Mister Chip в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости