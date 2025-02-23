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Чеферин о Родри и «Золотом мяче»: «Он душа сборной Испании и «Ман Сити», культурный, скромный, дружелюбный. Забивает меньше форвардов, поэтому менее заметен, но эксперты его ценят»

Александер Чеферин поделился мнением о «Золотом мяче» хавбека «Ман Сити» Родри.

Полузащитник сборной Испании получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2023/24, опередив в голосовании вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

– Заслуживал ли испанский футболист Родри выиграть «Золотой мяч»?

– Безусловно. Родри был душой сборной Испании, выигравшей Евро-2024, и душой «Манчестер Сити», выигравшего практически все за последние годы.

Он забивает меньше нападающих и по этой причине может быть менее заметен для обычных людей, но эксперты его ценят. Все-таки проголосовало около 100 журналистов – это много. При этом Родри – культурный, скромный и дружелюбный парень, что тоже немаловажно. 

Я узнал, что он выиграет «Золотой мяч», в день мероприятия, потому что они намеренно держат все в секрете. Никто другой в УЕФА тоже не знал, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.

Опубликовал: Игорь Новиков
logoРодри
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logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия
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