Анчелотти не считает ошибкой бойкот «Золотого мяча»: «Реал» посчитал, что Винисиус должен был получить его. Уважаем Родри, но он заслуживал победы в 2023-м, не в 2024-м»
Карло Анчелотти считает правильным решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч».
– Был ли бойкот церемонии «Золотого мяча» плохим решением?
– Я так не думаю. Мы не захотели в ней участвовать, потому что считали, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч».
Это не значит, что мы не уважаем Родри, но мы считаем, что он должен был выиграть в 2023 году, а не в 2024-м, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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