Анчелотти не считает ошибкой бойкот «Золотого мяча»: «Реал» посчитал, что Винисиус должен был получить его. Уважаем Родри, но он заслуживал победы в 2023-м, не в 2024-м»

Карло Анчелотти считает правильным решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч».

– Был ли бойкот церемонии «Золотого мяча» плохим решением?

– Я так не думаю. Мы не захотели в ней участвовать, потому что считали, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч ».

Это не значит, что мы не уважаем Родри , но мы считаем, что он должен был выиграть в 2023 году, а не в 2024-м, – сказал главный тренер «Реала ».