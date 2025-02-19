Макелеле о «Золотом мяче» Родри: «Счастлив, что теперь мир ценит позицию опорника. Если бы я играл сейчас, был бы самым дорогим полузащитником в мире»
Клод Макелеле счастлив, что Родри получил «Золотой мяч» в 2024 году.
«После моего ухода в «Реале» осознали, что больше такую ошибку допускать нельзя. Они поняли, что позиция опорника важна для команды.
Анчелотти понимает, что для голов нужны нападающие и вингеры, для надежности – защитники, но еще нужен хороший полузащитник: умный, с лидерскими качествами, трудяга, улыбающийся, помогающий партнерам. Так появляется баланс, и теперь многие команды хотят такого игрока, потому что он очень дорогой.
Вспомните меня. Если бы я играл сейчас, я был бы самым дорогим полузащитником в мире.
Я счастлив, потому что теперь футбольный мир ценит эту позицию. «Золотой мяч» дали полузащитнику, так что я рад этому», – сказал бывший опорный полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mirror
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