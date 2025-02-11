Тебас о Суперлиге: «Переса не мотивирует идея спасения футбола. Противостоять одному из самых могущественных людей Испании – совсем не весело. Он хочет превзойти Бернабеу и контролировать турниры»

Хавьер Тебас высказался о Суперлиге и Флорентино Пересе.

– Чего хочет Флорентино [Перес] от Суперлиги?

– В первую очередь и самое важное – превзойти Сантьяго Бернабеу, который в 1950-х годах был ключевым создателем Кубка европейских чемпионов, предшественника Лиги чемпионов. А затем его волнует контроль над турнирами, в которых он участвует.

Его точно не мотивирует идея спасения футбола. Он говорил об этом с серьезным видом на Ассамблее, но в это верят только самые фанатичные болельщики «Реала».

– Вам нравится спорить с Флорентино?

– Нет. Противостоять одному из самых могущественных и влиятельных людей Испании – совсем не весело. Он хочет навредить мне и сместить меня с поста.

– Примеры влияния Флорентино

– Например, правительства 26 стран ЕС выступили против Суперлиги, и единственной страной, которая отозвала свое заявление, оказалась Испания.

Или тот факт, что с правительством и оппозицией велись переговоры о реформе Закона о спорте, но Флорентино Перес отменил ее за 15 дней до голосования в Конгрессе, – сказал президент Ла Лиги Тебас.