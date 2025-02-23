Хавьер Маскерано: «Месси – душа «Интер Майами». В 37 лет он помогает в обороне, руководит полузащитой. Он ребенок, который хочет играть и не хочет проигрывать»

Хавьер Маскерано описал, насколько Лионель Месси важен для «Интер Майами».

«Месси – душа этой команды. Вы видели это на поле. Он ребенок, который играет и не хочет проигрывать. Для нас это большое преимущество. Так что нам просто нужно, чтобы он оставался с тем же настроем. Ведь дело не только в том, что он делает на поле, но и в том, что он передает своим товарищам по команде, в том, что он делает в свои 37 лет.

Он не только играет в атаке, а еще и помогает нам в обороне, руководит центральными защитниками, всей полузащитой. Так что он великолепен», – сказал главный тренер «Интер Майами ».

Месси начал сезон МЛС с двух голевых: вырвал ничью на 90+10 в меньшинстве