Хавьер Маскерано: «Месси – душа «Интер Майами». В 37 лет он помогает в обороне, руководит полузащитой. Он ребенок, который хочет играть и не хочет проигрывать»
Хавьер Маскерано описал, насколько Лионель Месси важен для «Интер Майами».
«Месси – душа этой команды. Вы видели это на поле. Он ребенок, который играет и не хочет проигрывать. Для нас это большое преимущество. Так что нам просто нужно, чтобы он оставался с тем же настроем. Ведь дело не только в том, что он делает на поле, но и в том, что он передает своим товарищам по команде, в том, что он делает в свои 37 лет.
Он не только играет в атаке, а еще и помогает нам в обороне, руководит центральными защитниками, всей полузащитой. Так что он великолепен», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Месси начал сезон МЛС с двух голевых: вырвал ничью на 90+10 в меньшинстве
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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