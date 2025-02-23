Месси накричал на судью после матча с «Нью-Йорк Сити» и получил желтую. Лионель продолжил спор и после предупреждения

Лионель Месси получил желтую карточку после матча с «Нью-Йорк Сити».

В первом матче нового сезона МЛС «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити » сыграли вничью (2:2). Месси сделал две голевых передачи.

После игры аргентинский нападающий что-то эмоционально высказал арбитру Алексису Да Силве, за что получил предупреждение. После желтой карточки Месси продолжил кричать на судью.

Отметим, что в 1-м тайме матча «Интер Майами » остался в меньшинстве – на 23-й минуте был удален защитник Томас Авилес .

Изображения: кадры из трансляции Apple TV

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