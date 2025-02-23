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Месси накричал на судью после матча с «Нью-Йорк Сити» и получил желтую. Лионель продолжил спор и после предупреждения

Лионель Месси получил желтую карточку после матча с «Нью-Йорк Сити».

В первом матче нового сезона МЛС «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью (2:2). Месси сделал две голевых передачи.

После игры аргентинский нападающий что-то эмоционально высказал арбитру Алексису Да Силве, за что получил предупреждение. После желтой карточки Месси продолжил кричать на судью.

Отметим, что в 1-м тайме матча «Интер Майами» остался в меньшинстве – на 23-й минуте был удален защитник Томас Авилес.

Изображения: кадры из трансляции Apple TV

Роналду разозлился после удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoсудьи
logoЛионель Месси
Томас Авилес
logoНью-Йорк Сити
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