Месси накричал на судью после матча с «Нью-Йорк Сити» и получил желтую. Лионель продолжил спор и после предупреждения
Лионель Месси получил желтую карточку после матча с «Нью-Йорк Сити».
В первом матче нового сезона МЛС «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью (2:2). Месси сделал две голевых передачи.
После игры аргентинский нападающий что-то эмоционально высказал арбитру Алексису Да Силве, за что получил предупреждение. После желтой карточки Месси продолжил кричать на судью.
Отметим, что в 1-м тайме матча «Интер Майами» остался в меньшинстве – на 23-й минуте был удален защитник Томас Авилес.
Изображения: кадры из трансляции Apple TV
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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