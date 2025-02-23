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  • МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука одолела «Монреаль», «Канзас-Сити» Шапи уступил в гостях «Остину»
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МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука одолела «Монреаль», «Канзас-Сити» Шапи уступил в гостях «Остину»

«Интер Майами» сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити» в 1-м матче нового сезона МЛС.

На счету форварда флоридцев Лионеля Месси 2 голевые передачи, в том числе ассист на 100-й минуте.

Также в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука одолела дома «Монреаль Импэкт» (3:2), а «Канзас-Сити» уступил в гостях «Остину» (0:1), Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в лиге, выйдя на замену на 84-й минуте.

МЛС

Регулярный чемпионат

США. МЛС 23 февраля 00:30
Регулярный чемпионат
Chase Stadium
Интер Майами
Матч завершен
1
2 - 2
-XG-
0
Нью-Йорк Сити
Коэффициенты
Матч окончен
Месси
90’
  Сеговия
90’
90’
Фриз
90’
Мартинес   Bakrar
78’
Моралес   Переа
69’
Axel Agustín Ojeda   Julián Fernández
69’
O'Toole   Nico Cavallo
Кремаски   Лухан
59’
Суарес   Сеговия
59’
55’
  Мартинес
46’
Танасиевич   Jonathan Shore
Вейгандт   Редондо
46’
2тайм
Перерыв
45’
Танасиевич
Кремаски
41’
Руис   Фрэй
27’
26’
  Иленич
Альба
24’
Авилес
23’
Пико   Тэйлор
10’
  Авилес
5’
Интер Майами:
Устари, Альба, Аллен, Авилес, Вейгандт (Редондо, 46), Пико (Тэйлор, 10), Руис (Фрэй, 27), Бускетс, Кремаски (Лухан, 59), Суарес (Сеговия, 59), Месси, Риос, Фалькон, Фрэй, Лухан, Редондо, Сеговия, Тэйлор, Альенде, Афонсо
1тайм
Нью-Йорк Сити:
Фриз, Риса, Танасиевич (Shore, 46), Иленич, O'Toole (Cavallo, 69), Хаак, Паркс, Ojeda (Fernández, 69), Моралес (Переа, 78), Вольф, Мартинес (Bakrar, 90), Romero Keubler, Amponsah, Baiera, Cavallo, Carrizo Ballesteros, Переа, Shore, Bakrar, Fernández
США. МЛС 23 февраля 00:30
Регулярный чемпионат
Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Матч завершен
3 - 2
-XG-
Монреаль Импэкт
Коэффициенты
Матч окончен
Альмирон   Тиаре
90’
Москера
90’
Латте-Лат   Кобб
90’
86’
Пьет   Loturi
  Москера
85’
84’
Petrasso   Álvarez Amador
Лобжанидзе   Москера
83’
Грегерсен   Уильямс
83’
Клих   Торрес
82’
80’
Овусу   Sunusi
Клих
80’
80’
Салиба
71’
  Овусу
Латте-Лат
70’
  Латте-Лат
63’
47’
  Салиба
46’
Opoku   Пирс
46’
Херберс   Дьюк
2тайм
Перерыв
  Латте-Лат
41’
34’
Opoku
Атланта Юнайтед:
Гьюзан, Эрнандес, Абрам, Грегерсен (Уильямс, 83), Edwards, Клих (Торрес, 82), Слиш, Лобжанидзе (Москера, 83), Миранчук, Альмирон (Тиаре, 90), Латте-Лат (Кобб, 90), Коэн, Chong Qui, Кобб, Уильямс, Торрес, Москера, Муюмба, Шанде Силва, Тиаре
1тайм
Монреаль Импэкт:
Сируаз, Уотермэн, Кэмпбелл, Petrasso (Álvarez Amador, 84), Кларк, Пьет (Loturi, 86), Салиба, Маршалл-Ратти, Херберс (Дьюк, 46), Овусу (Sunusi, 80), Opoku (Пирс, 46), Бреза, Пирс, Álvarez Amador, Дьюк, Янков, Jabang, Loturi, Sunusi, Sealy
США. МЛС 23 февраля 01:30
Регулярный чемпионат
Q2 Stadium
Остин
Матч завершен
1 - 0
-XG-
Спортинг Канзас Сити
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Davis
Деслер   Fodrey
90’
85’
Йовелич
84’
Томми   Сулейманов
Wolff   Рубио
79’
Санчес   Шабович
79’
  Букари
76’
72’
Родригес   Бассонг
72’
Хоакин Фернандес   Росеро
Обриан   Галлахер
72’
Васкес
62’
59’
Радоя
Санчес
58’
46’
Jacob Bartlett   Ману Гарсия
46’
Agade   Йовелич
2тайм
Перерыв
Деслер
36’
35’
Хоакин Фернандес
Остин:
Стувер, Биро, Хайнс-Айк, Касканте, Деслер (Fodrey, 90), Букари, Санчес (Шабович, 79), Перейра, Обриан (Галлахер, 72), Wolff (Рубио, 79), Васкес, Кливленд, Галлахер, Колманич, Сваток, Вяйсянен, Fodrey, Шабович, Dubersarsky, Рубио
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Нденбе, Фолодер, Хоакин Фернандес (Росеро, 72), Davis, Родригес (Бассонг, 72), Bartlett (Ману Гарсия, 46), Радоя, Томми (Сулейманов, 84), Agade (Йовелич, 46), Шаллои, Schewe, Бассонг, James, Ляйбольд, Росеро, Ману Гарсия, Африфа, Йовелич, Сулейманов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛионель Месси
logoКанзас-Сити
logoНью-Йорк Сити
logoИнтер Майами
logoМонреаль Импэкт
logoАлексей Миранчук
logoОстин
logoАтланта Юнайтед
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМЛС
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