Матч окончен
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука одолела «Монреаль», «Канзас-Сити» Шапи уступил в гостях «Остину»
«Интер Майами» сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити» в 1-м матче нового сезона МЛС.
На счету форварда флоридцев Лионеля Месси 2 голевые передачи, в том числе ассист на 100-й минуте.
Также в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука одолела дома «Монреаль Импэкт» (3:2), а «Канзас-Сити» уступил в гостях «Остину» (0:1), Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в лиге, выйдя на замену на 84-й минуте.
МЛС
Регулярный чемпионат
США. МЛС 23 февраля 00:30
Регулярный чемпионатChase Stadium
Матч завершен
1
2 - 2
-XG-
0
США. МЛС 23 февраля 00:30
Регулярный чемпионатМерседес-Бенц Стэдиум
Матч завершен
3 - 2
-XG-
США. МЛС 23 февраля 01:30
Регулярный чемпионатQ2 Stadium
Матч завершен
1 - 0
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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