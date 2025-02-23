МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука одолела «Монреаль», «Канзас-Сити» Шапи уступил в гостях «Остину»

«Интер Майами» сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Сити» в 1-м матче нового сезона МЛС.

На счету форварда флоридцев Лионеля Месси 2 голевые передачи , в том числе ассист на 100-й минуте.

Также в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука одолела дома «Монреаль Импэкт » (3:2), а «Канзас-Сити » уступил в гостях «Остину » (0:1), Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в лиге, выйдя на замену на 84-й минуте.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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