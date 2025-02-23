Месси сделал 2 передачи в матче с «Нью-Йорк Сити» (2:2), в том числе ассист на 100-й минуте в меньшинстве. У него 1+2 в 2 играх сезона
Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Сити» (2:2).
На 5-й минуте первой игры нового сезона МЛС форвард «Интер Майами» помог открыть счет Томасу Авилесу, который позже был удален в середине первого тайма.
В добавленное время Месси ассистировал Теласко Сеговии, сравнявшему счет (2:2) на 100-й минуте.
Всего в 2 матчах сезона на счету Месси 1 гол и 2 ассиста. Ранее на этой неделе 37-летний аргентинец поразил ворота «Канзас-Сити» (1:0) в 1-м раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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