Ловчев об отношении европейских футбольных союзов к России: «Они не переобуются, но их переобуют. Инфантино и Чеферин – марионетки в руках политиков»
Во вторник в Эр‑Рияде состоялись двусторонние переговоры делегаций России и США.
– Подобные переговоры приведут к быстрому возвращению спорта?
– К сожалению, высказывание, что спорт вне политики, ушло в небытие. Сегодня все решают политики. Мне даже не хочется сравнивать, но я видел президента Франции Миттерана, канцлера Германии Коля и других лидеров своих стран, они были солидными людьми, а сегодня за многих политиков в Европе стыдно. Так что для нашего спорта препятствия все равно будут еще существовать, но потихоньку он вернется.
– Спорт будет далеко не первым в программе?
– Конечно, не первым.
– То есть чемпионат мира в США по футболу мы пропустим, или Трамп продавит тему?
– Встречи между странами пошли, а как пойдет, надо смотреть.
– Могут ли переобуться европейские футбольные союзы и по щелчку пальцев согласиться играть с Россией?
– Нет, они не переобуются, но их переобуют. Президент ФИФА Инфантино и глава УЕФА Чеферин к нам относятся более‑менее нормально, но они марионетки в руках политиков, – сказал бывший футболист «Спартака».
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