Двух ультрас «Валенсии» задержали за избиение троих фанатов-инвалидов. У одного из болельщиков «Вильярреала» перелом челюсти и потеряна часть зуба
Ультрас «Валенсии» избили фанатов «Вильярреала» с ограниченными возможностями.
Как сообщает COPE, инцидент произошел после ничейного матча команд (1:1) в прошлую субботу.
Одна из жертв нападения получила перелом челюсти и потеряла часть зуба, что потребовало хирургического вмешательства.
В результате расследования сотрудники национальной полиции установили личности двух ультрас «Валенсии». Обоим молодым людям испанского происхождения по 20 лет.
Оба были задержаны по подозрению в преступлении, связанном с нанесением телесных повреждений, и переданы суду.
В «Валенсии» заверили, что клуб на данный момент не знает, являются ли задержанные владельцами клубных абонементов. Если это подтвердится, они будут аннулированы. Клуб также заявил о готовности сотрудничать с властями по данному делу.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
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