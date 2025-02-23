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  • Двух ультрас «Валенсии» задержали за избиение троих фанатов-инвалидов. У одного из болельщиков «Вильярреала» перелом челюсти и потеряна часть зуба
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Двух ультрас «Валенсии» задержали за избиение троих фанатов-инвалидов. У одного из болельщиков «Вильярреала» перелом челюсти и потеряна часть зуба

Ультрас «Валенсии» избили фанатов «Вильярреала» с ограниченными возможностями.

Как сообщает COPE, инцидент произошел после ничейного матча команд (1:1) в прошлую субботу.

Одна из жертв нападения получила перелом челюсти и потеряла часть зуба, что потребовало хирургического вмешательства.

В результате расследования сотрудники национальной полиции установили личности двух ультрас «Валенсии». Обоим молодым людям испанского происхождения по 20 лет.

Оба были задержаны по подозрению в преступлении, связанном с нанесением телесных повреждений, и переданы суду.

В «Валенсии» заверили, что клуб на данный момент не знает, являются ли задержанные владельцами клубных абонементов. Если это подтвердится, они будут аннулированы. Клуб также заявил о готовности сотрудничать с властями по данному делу.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
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