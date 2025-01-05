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Двоих мужчин и женщину задержали за нападение на полицейских после матча «Валенсия» – «Реал». У одного из задержанных нашли наркотики

Трое болельщиков задержаны после матча «Валенсия» – «Реал».

Перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги на «Месталье» завершился победой «Реала» со счетом 2:1.

После матча между болельщиками «Валенсии» и «Реала» произошла стычка, в результате которой двое мужчин и женщина в возрасте от 20 до 35 лет были задержаны за нападение на сотрудников полиции. У одного из задержанных были изъяты наркотики.

Сообщается, что задержанные избивали сотрудников полиции кулаками и ногами, один из болельщиков укусил полицейского за руку. После инцидента четырем полицейским потребовалась медицинская помощь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
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