«Это «рюдигерит», да?» Каррагер предположил, что Холанд не сыграл с «Реалом» из-за боязни Рюдигера. Это разозлило Гвардиолу: «О боже. Неправда, у Эрлинга были проблемы с коленом»
Экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS отреагировал на то, что нападающий «Манчестер Сити» остался на скамейке запасных в матче с «Реалом» (1:3) в Лиге чемпионов.
«Позвольте мне разобраться, Холанд утром пошел к тренеру и сказал, что он не в порядке? Как вы думаете, это как-то связано с Рюдигером? Это потому, что Рюдигер играет?
Он на скамейке запасных, поэтому он не может быть травмирован. Я никогда не подходил к тренеру утром перед игрой и не говорил, что я не в форме. Значит, он травмирован, да? Это «рюдигерит», да? Мы говорим здесь об этом?» – сказал Каррагер.
Главного тренера «Ман Сити» попросили прокомментировать это высказывание.
«О боже, он это сказал? Джейми Каррагер это сказал? О боже.
Не смейтесь. Я не знаю, почему он что-то подозревает, понимаете? Он сказал, что Холанд не хотел играть в матче? Это нехорошо – и это неправда.
Он [Холанд] безумно хотел сыграть. У него были проблемы с коленом, и он не мог», – сказал Гвардиола.
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