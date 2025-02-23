«Это «рюдигерит», да?» Каррагер предположил, что Холанд не сыграл с «Реалом» из-за боязни Рюдигера. Это разозлило Гвардиолу: «О боже. Неправда, у Эрлинга были проблемы с коленом»

Слова Джейми Каррагера об Эрлинге Холанде разозлили Пепа Гвардиолу.

Экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS отреагировал на то, что нападающий «Манчестер Сити » остался на скамейке запасных в матче с «Реалом » (1:3) в Лиге чемпионов.

«Позвольте мне разобраться, Холанд утром пошел к тренеру и сказал, что он не в порядке? Как вы думаете, это как-то связано с Рюдигером ? Это потому, что Рюдигер играет?

Он на скамейке запасных, поэтому он не может быть травмирован. Я никогда не подходил к тренеру утром перед игрой и не говорил, что я не в форме. Значит, он травмирован, да? Это «рюдигерит», да? Мы говорим здесь об этом?» – сказал Каррагер.

Главного тренера «Ман Сити» попросили прокомментировать это высказывание.

«О боже, он это сказал? Джейми Каррагер это сказал? О боже.

Не смейтесь. Я не знаю, почему он что-то подозревает, понимаете? Он сказал, что Холанд не хотел играть в матче? Это нехорошо – и это неправда.

Он [Холанд ] безумно хотел сыграть. У него были проблемы с коленом, и он не мог», – сказал Гвардиола.