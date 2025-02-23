Бартон о падении Янга в штрафной «МЮ»: «ВАР нужен только для помощи топам. Если бы фол был на Салахе, пенальти поставили бы. Деньги решают. Футбол продал душу»
«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ.
На 93-й минуте защитник «ирисок» Эшли Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр. Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.
«ВАР нужен только для того, чтобы помочь топ-клубам оставаться топ-клубами. То же самое с финансовым фэйр-плей или правилами прибыльности и устойчивости. Это помогает Премьер-лиге сохранять желаемую иерархию.
Если бы фол был на «Энфилде» на Мо Салахе, пенальти бы 100% поставили. ВАР не помешал бы.
Игра искажена. Не забывайте, что Дэвид Кут судил 4 года, пока у кого-то не появилось видео с ним. Представьте, сколько денег было заработано на играх, которые он судил?
Все дело в этих восточных рынках ставок. Деньги решают. Просто посмотрите на «Манчестер Сити» и как они справились со 115 обвинениями!
Футбол продал свою душу», – написал бывший полузащитник «Ман Сити» в соцсетях.
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