  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартон о падении Янга в штрафной «МЮ»: «ВАР нужен только для помощи топам. Если бы фол был на Салахе, пенальти поставили бы. Деньги решают. Футбол продал душу»
37

Бартон о падении Янга в штрафной «МЮ»: «ВАР нужен только для помощи топам. Если бы фол был на Салахе, пенальти поставили бы. Деньги решают. Футбол продал душу»

Джоуи Бартон считает нечестным судейство в АПЛ на фоне эпизода матча «МЮ».

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ.

На 93-й минуте защитник «ирисок» Эшли Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр. Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.

«ВАР нужен только для того, чтобы помочь топ-клубам оставаться топ-клубами. То же самое с финансовым фэйр-плей или правилами прибыльности и устойчивости. Это помогает Премьер-лиге сохранять желаемую иерархию.

Если бы фол был на «Энфилде» на Мо Салахе, пенальти бы 100% поставили. ВАР не помешал бы.

Игра искажена. Не забывайте, что Дэвид Кут судил 4 года, пока у кого-то не появилось видео с ним. Представьте, сколько денег было заработано на играх, которые он судил?

Все дело в этих восточных рынках ставок. Деньги решают. Просто посмотрите на «Манчестер Сити» и как они справились со 115 обвинениями!

Футбол продал свою душу», – написал бывший полузащитник «Ман Сити» в соцсетях.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoпремьер-лига Англия
видеоповторы
logoсудьи
logoЭнфилд
logoДжоуи Бартон
logoМанчестер Сити
logoМохамед Салах
соцсети
деньги
финансовый фэйр-плей
Ставки на футбол
logoЭвертон
logoМанчестер Юнайтед
Дэвид Кут
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мойес о падении Янга в штрафной «МЮ»: «Решение судьи на поле было правильным. Удивлен, что его позвали к монитору, думал, что ему будет сложно изменить мнение»
822 февраля, 15:51
Оуэн о падении Янга в штрафной «МЮ»: «Я фанат ВАР, но почему у судьи был один ракурс, когда Магуайр не фолил, и ему не показали, как де Лигт дернул за футболку?»
1322 февраля, 15:20
Полуавтоматическое определение офсайда появится в Кубке Англии с 5-го раунда. Систему внедрят в АПЛ до конца сезона
2213 февраля, 13:27
Аморим о голе «МЮ» из офсайда: «С ВАР его бы не было. Но мы заслужили немного удачи»
898 февраля, 09:12Фото
Ван Нистелрой о голе «МЮ» на 93-й: «Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. «Лестер» опустошен, явная ошибка – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне»
1108 февраля, 08:14Фото
Главные новости
Трент – первый, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ. У Доку 13 обводок в игре с «Ливерпулем»
1249 минут назад
«В «Спартаке» подумали: «Почему бы не щелкнуть «Зенит» больно по носу в год его столетия?» Кузьмичев о трансферах
29сегодня, 04:13
Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости
7сегодня, 04:10
Роналду встретился с Усиком: «Рад снова видеть тебя, чемпион!»
25сегодня, 03:51Фото
Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»
5сегодня, 03:30
Неймар забил ударом с углового и сделал 2 ассиста за тайм против «Интер Лимейра». У форварда 2+3 в 6 играх после возвращения в «Сантос»
40вчера, 22:34
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес», «Реал» обыграл «Жирону», «Атлетик» забил 7 голов «Вальядолиду»
292вчера, 21:57
«Ювентус» выиграл 5 из 6 последних матчей. Туринцы идут 4-ми в Серии А, на 8 очков отставая от «Интера»
15вчера, 21:45
У «ПСЖ» 13 побед и ничья в 2025 году. Команда Энрике идет без поражений в Лиге 1 – единственная в топ-лигах
20вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»
65вчера, 21:43Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Фенербахче» Моуринью
19 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» примет «Аль-Орубу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
21 минуту назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с узбекским «Насафом»
236 минут назад
Шмаров о золотом голе в 89-м: «Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают. Очень приятно»
5сегодня, 04:42
Силкин о Личке: «Неплохо работает в «Динамо». Шансы на чемпионство еще есть»
6сегодня, 04:28
«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах
2сегодня, 03:16
Компани о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге: «Мы спокойны и не смотрим на других. Получили удовольствие от игры с «Айнтрахтом»
4сегодня, 02:59
Лукман после дубля не ответил на вопрос о конфликте с Гасперини. Форвард «Аталанты» помолчал, пожал плечами и спросил журналиста: «Мы закончили?»
13вчера, 23:06
Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» силен, мы готовы играть против любой команды. Я чувствую себя очень уверенно перед матчами с «Ливерпулем»
4вчера, 22:52
Мотта об 1:0 с «Кальяри»: «Ювентус» заслужил победу. Мы доминировали в 1-м тайме, создали много моментов, но не смогли убить интригу – всегда есть риск ничьей»
1вчера, 22:22