Бартон о падении Янга в штрафной «МЮ»: «ВАР нужен только для помощи топам. Если бы фол был на Салахе, пенальти поставили бы. Деньги решают. Футбол продал душу»

Джоуи Бартон считает нечестным судейство в АПЛ на фоне эпизода матча «МЮ».

«Эвертон » дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед » (2:2) в 26-м туре АПЛ .

На 93-й минуте защитник «ирисок» Эшли Янг , ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт . Также в борьбе участвовал Харри Магуайр . Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку . Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.

«ВАР нужен только для того, чтобы помочь топ-клубам оставаться топ-клубами. То же самое с финансовым фэйр-плей или правилами прибыльности и устойчивости. Это помогает Премьер-лиге сохранять желаемую иерархию.

Если бы фол был на «Энфилде » на Мо Салахе , пенальти бы 100% поставили. ВАР не помешал бы.

Игра искажена. Не забывайте, что Дэвид Кут судил 4 года, пока у кого-то не появилось видео с ним . Представьте, сколько денег было заработано на играх, которые он судил?

Все дело в этих восточных рынках ставок. Деньги решают. Просто посмотрите на «Манчестер Сити» и как они справились со 115 обвинениями!

Футбол продал свою душу», – написал бывший полузащитник «Ман Сити » в соцсетях.