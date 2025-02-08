Аморим о голе «МЮ» из офсайда: «С ВАР его бы не было. Но мы заслужили немного удачи»

Рубен Аморим признал, что «Манчестер Юнайтед» забил победный гол из офсайда.

«МЮ» обыграл «Лестер » (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу защитника Харри Магуайра на 93-й минуте. Мяч был забит из положения вне игры, однако арбитр Майкл Солсбери его засчитал – на этой стадии турнира не используется система ВАР.

«С ВАР гола не было бы. Важно, чтобы был ВАР – это справедливо.

Сопернику тяжело вот так проигрывать, из-за гола из офсайда. Но мы заслужили немного удачи», – сказал главный тренер «Юнайтед » Аморим .

Изображение: кадр из трансляции

Нистелрой о голе «МЮ» на 93-й: «Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. «Лестер» опустошен, явная ошибка – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне»

«МЮ» спасся на 90+, и все снова говорят о Ферги-тайм. А знаете, как оно зародилось в 1993-м?

И что это? У «МЮ» победный из офсайда: Магуайр на 93-й