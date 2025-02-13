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Полуавтоматическое определение офсайда появится в Кубке Англии с 5-го раунда. Систему внедрят в АПЛ до конца сезона

Полуавтоматическое определение офсайда появится в Кубке Англии.

АПЛ объявила, что во всех матчах 5-го раунда Кубка Англии будет использоваться система ВАР, которая не была задействована в турнире на более ранних стадиях. Судьи также будут объявлять итоги проверок эпизодов на стадионе.

Кроме того, на следующей стадии Кубка будет использоваться полуавтоматизированная технология определения офсайда (SAOT).

Система, успешно прошедшая испытания, впервые будет задействована в Англии в официальных играх – до конца сезона ее планируется внедрить и в АПЛ.

«МЮ» сыграет с «Фулхэмом» в 5-м раунде Кубка Англии, «Ман Сити» – с выбившим «Ливерпуль» «Плимутом»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АПЛ
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