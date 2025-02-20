Родриго про 3:1 с «Ман Сити»: «Лучший матч «Реала» в сезоне, возможно. Мы были лучше в обоих играх и заслужили пройти дальше»
Родриго допустил, что «Реал» провел лучший матч в сезоне против «Манчестер Сити».
Мадридский клуб выиграл 3:1 в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. «Мадрид» прошел в 1/8 финала турнира при счете 6:3 по сумме двух игр.
«Возможно, это был лучший матч в этом сезоне – против очень сильного соперника, с которым мы сражались на протяжении нескольких лет. Мы были лучше в обоих матчах и заслужили пройти дальше.
Мы очень хорошо читали игру, зная, когда защищаться в низком блоке, а когда – прессинговать. Мы провели почти идеальный матч, несмотря на пропущенный гол в концовке.
Мы лучше понимаем друг друга. Учитывая мастерство и целеустремленность, с которым мы играем, уверен, что продолжим выступать на этом уровне», – сказал вингер «Реала» Родриго.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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