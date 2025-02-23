Мареска про 1:2 с «Астон Виллой»: «Челси» не заслуживал поражения, у нас было больше моментов. В АПЛ нужно быть хладнокровными до конца, иначе может произойти что угодно»

Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

«Мы хорошо сыграли и отреагировали на предыдущую игру. Мы не заслуживали такого [результата]. Мы снова вели 1:0, у нас было больше шансов забить. В этой лиге нужно быть хладнокровным до конца, иначе может случиться все что угодно.

Нам не хватает опасности за спинами защитников, центрфорварда. На прошлой неделе мы попробовали Педру [Нету ].

Это тяжело, потому что команда была хороша и выкладывалась по полной. Мы проиграли и недовольны этим. Если мы будем играть так, как сегодня, то сможем до конца играть значимую роль. Разница делается в штрафной

Нужно продолжать. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и придерживаться своего курса. У нас трудные времена, и мы должны с этим справиться», – сказал главный тренер «Челси ».