«Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт» вышли в 1/8 финала ЛЕ, ПАОК Чалова и Оздоева и «Порту» вылетели
Определились команды, вышедшие в 1/8 финала Лиги Европы через стыки.
После ответных стыковых матчей в следующий этап турнира вышли АЗ, «Рома», ФКСБ и «Буде-Глимт». «Галатасарай», «Порту», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, а также «Твенте» вылетели.
По итогам сегодняшнего игрового дня станут известны еще участника 1/8 финала: матчи «Андерлехт» – «Фенербахче», «Аякс» – «Юнион», «Виктория» Пльзень – «Ференцварош» и «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд» стартовали в 23:00 по московскому времени.
Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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