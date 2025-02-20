«Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт» вышли в 1/8 финала ЛЕ, ПАОК Чалова и Оздоева и «Порту» вылетели

Определились команды, вышедшие в 1/8 финала Лиги Европы через стыки.

После ответных стыковых матчей в следующий этап турнира вышли АЗ , «Рома », ФКСБ и «Буде-Глимт». «Галатасарай», «Порту», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, а также «Твенте» вылетели.

По итогам сегодняшнего игрового дня станут известны еще участника 1/8 финала: матчи «Андерлехт» – «Фенербахче», «Аякс» – «Юнион», «Виктория» Пльзень – «Ференцварош» и «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд» стартовали в 23:00 по московскому времени.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля.