Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у ФКСБ, «Рома» примет «Порту», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мидтьюлландом»
В Лиге Европы пройдут ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет в гостях с ФКСБ, «Рома» встретится с «Порту», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Мидтьюлланд».
Лига Европы
Стыковые матчи
Ответные игры
Стыковые матчиНациональный стадион
Первый матч: 2:1
Стыковые матчиАспмюра
До матча
-XG-
Первый матч: 1:2
Стыковые матчиОлимпийский стадион
Первый матч: 1:1
Стыковые матчиТюрк Телеком Стэдиум
До матча
-XG-
Первый матч: 1:4
Стыковые матчиЙохан Кройфф Арена
Первый матч: 2:0
Стыковые матчиКонстант Ванден Сток
До матча
-XG-
Первый матч: 0:3
Стыковые матчиДоосан-Арена
До матча
-XG-
Первый матч: 0:1
Стыковые матчиРеале Арена
До матча
-XG-
Первый матч: 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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