  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у ФКСБ, «Рома» примет «Порту», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мидтьюлландом»
2

Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у ФКСБ, «Рома» примет «Порту», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мидтьюлландом»

В Лиге Европы пройдут ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет в гостях с ФКСБ, «Рома» встретится с «Порту», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Мидтьюлланд».

Лига Европы

Стыковые матчи

Ответные игры

Европа. Лига Европы 20 февраля 17:45
Стыковые матчи
Национальный стадион
ФКСБ
До матча
-XG-
ПАОК
Коэффициенты

Первый матч: 2:1

Европа. Лига Европы 20 февраля 17:45
Стыковые матчи
Аспмюра
Буде-Глимт
До матча
-XG-
Твенте
Коэффициенты

Первый матч: 1:2

Европа. Лига Европы 20 февраля 17:45
Стыковые матчи
Олимпийский стадион
Рома
До матча
-XG-
Порту
Коэффициенты

Первый матч: 1:1

Европа. Лига Европы 20 февраля 17:45
Стыковые матчи
Тюрк Телеком Стэдиум
Галатасарай
До матча
-XG-
АЗ Алкмар
Коэффициенты

Первый матч: 1:4

Европа. Лига Европы 20 февраля 20:00
Стыковые матчи
Йохан Кройфф Арена
Аякс
До матча
-XG-
Юнион
Коэффициенты

Первый матч: 2:0

Европа. Лига Европы 20 февраля 20:00
Стыковые матчи
Констант Ванден Сток
Андерлехт
До матча
-XG-
Фенербахче
Коэффициенты

Первый матч: 0:3

Европа. Лига Европы 20 февраля 20:00
Стыковые матчи
Доосан-Арена
Виктория Пльзень
До матча
-XG-
Ференцварош
Коэффициенты

Первый матч: 0:1

Европа. Лига Европы 20 февраля 20:00
Стыковые матчи
Реале Арена
Реал Сосьедад
До матча
-XG-
Мидтьюлланд
Коэффициенты

Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига Европы УЕФА
logoПАОК
logoПорту
logoФеренцварош
logoФКСБ
logoАндерлехт
logoЮнион
logoРеал Сосьедад
logoФенербахче
logoМидтьюлланд
logoАЗ
logoАякс
logoРома
logoТвенте
logoГалатасарай
logoВиктория Пльзень
logoБуде-Глимт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Маскерано о матче в Канзас-Сити при минус 15: «В таких условиях невозможно играть. Это не по-человечески. Месси забил фантастический гол»
619 минут назад
«Ростов» гарантировано получит 7 млн евро за Глебова. Еще миллион – за сыгранные матчи, еще миллион – за победу «Динамо» в РПЛ или выигрыш Кубка
1034 минуты назад
Радимов о Чернове: «Чудак со скамейки «Спартака» рассказывает, кого за сколько купили! Первый раз такое вижу. Ты, Чернов, сидишь на скамейке»
2645 минут назад
«Ман Сити» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, Беллингем дисквалифицирован на 2 матча, ничья «Ливерпуля», пента-трик в КХЛ, «Зенит» покупает Зделара, Ротенберг получил благодарность от Путина и другие новости
23сегодня, 06:10
«Слишком легко для «Реала». Как только уровень соперника повышался, «Манчестер Сити» не мог справиться с этим». Анри о матче ЛЧ
21сегодня, 05:57
Анчелотти о том, заткнул ли «Реал» критиков: «Это невозможно. Всегда найдется тот, кто ткнет тебя, поэтому рты не замолчат. Никогда»
21сегодня, 05:46
Гвардиола о перестройке «Ман Сити»: «Сейчас легко прийти к таким выводам. Мы были необыкновенной командой, но теперь это не так»
36сегодня, 05:34
Фаулер о Нуньесе против «Виллы»: «Один из худших промахов в сезоне. Дарвин недостаточно думает об игре. Отличный пас Собослаи, а он промахнулся – этого не может быть»
45сегодня, 05:21
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 05:00Спецпроект
Тренер «Зенита» Оливейра о конкурентах: «Назвал бы не только «Спартак» и «Краснодар». Когда говорим, что РПЛ сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть»
20сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Перси близок к назначению главным тренером «Фейеноорда». Экс-форвард работал с «Херенвеном» в этом сезоне – команда идет 9-й в лиге Нидерландов
4 минуты назад
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» примет «Гент», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
1сегодня, 06:45
Эдерсон, Та и Минамино вошли в команду недели FC 25
сегодня, 06:40Фото
«ПСЖ» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 25:4. Серия без поражений – 19 игр
6сегодня, 03:35
«Ювентус» три года не играет в 1/8 финала ЛЧ. Последний четвертьфинал был в 2019-м, последний трофей – в 1996-м
22вчера, 23:59
Мбаппе, Витинья, Кекчю и Ланг номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
4вчера, 23:56
7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ
3вчера, 22:24
Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»
20вчера, 22:23
«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
5вчера, 22:15
Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут»
8вчера, 22:07