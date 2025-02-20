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Пулишич опроверг конфликт с Консейсау: «Это ложь, я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе. Я очень счастлив в «Милане»

Кристиан Пулишич опроверг конфликт с Сержиу Консейсау.

В четверг итальянские СМИ заявили, что Пулишич и Юссуф Фофана окончательно поссорились с Консейсау после вылета из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» (0:1, 1:1). La Repubblica сообщила, что американец попросит об уходе, если главного тренера не уволят до начала следующего сезона.

Также утверждалось, что оба полузащитника наиболее активно выступали против методов Консейсау. Они якобы раздражали нескольких членов команды, несмотря на то, что тренер был назначен только 30 декабря.

Аккаунт «Милана» в X поделился заявлением игрока, которое тот опубликовал в ответ на эти сообщения.

«Я никогда не ругался с тренером и не просил об уходе. Я очень счастлив в «Милане» и хочу продолжать носить эту футболку.

Читать эту ложь неприемлемо, но давайте продолжим оставаться едиными и вместе бороться на поле за клуб и наших болельщиков», – написал полузащитник «россонери».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoсерия А Италия
logoМилан
logoКристиан Пулишич
logoСержиу Консейсау
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logoЮссуф Фофана
logoЛига чемпионов УЕФА
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