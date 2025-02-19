Амброзини о Пулишиче в «Милане»: «Он даже важнее Леау. Когда Кристиан на поле, понятно, какой уровень он покажет»
Массимо Амброзини считает Кристиана Пулишича ключевым игроком «Милана».
«Кристиан Пулишич действительно произвел на меня впечатление, особенно в прошлом году и в первой половине этого сезона.
Он очень важный игрок, если судить по его голам и результативным передачам. Он даже важнее Рафаэла Леау.
Когда он выходит на поле, вы понимаете, какой уровень он покажет. Вам нужен такой игрок, как Кристиан, который не всегда показывает результат 8/10, 9/10 или 10/10, но всегда хорош», – заявил экс-игрок «Милана» в интервью bet365.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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