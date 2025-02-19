Консейсау про вылет «Милана» из ЛЧ: «Мы злы, до удаления Тео «Фейеноорд» понятия не имел, как подойти к воротам. Мы сильнее, но все решили отдельные эпизоды»

Сержиу Консейсау прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов.

– Это провал?

– Определенно. Мы хотели выйти в 1/8 финала. Матч показал, что мы сильнее соперника, но все решили отдельные эпизоды, как и с «Динамо » Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам следует быть психологически устойчивыми.

Ответственность несу я, а не Тео. Потом в раздевалке мы во всем разберемся. Тео многое дал «Милану ».

Я совершил много ошибок в течение карьеры. Мы злы. До удаления Тео «Фейеноорд » понятия не имел, как подойти к воротам. Мы разочарованы и злы.

– Почему заменили Хименеса?

– Мы играли в меньшинстве, а у Санти проблема с приводящей мышцей, так что его игровое время следует ограничивать. Я отправил вперед Жоау Феликса , он в порядке. И все равно мы контролировали игру, – сказал главный тренер «Милана».