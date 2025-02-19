Консейсау про вылет «Милана» из ЛЧ: «Мы злы, до удаления Тео «Фейеноорд» понятия не имел, как подойти к воротам. Мы сильнее, но все решили отдельные эпизоды»
– Это провал?
– Определенно. Мы хотели выйти в 1/8 финала. Матч показал, что мы сильнее соперника, но все решили отдельные эпизоды, как и с «Динамо» Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам следует быть психологически устойчивыми.
Ответственность несу я, а не Тео. Потом в раздевалке мы во всем разберемся. Тео многое дал «Милану».
Я совершил много ошибок в течение карьеры. Мы злы. До удаления Тео «Фейеноорд» понятия не имел, как подойти к воротам. Мы разочарованы и злы.
– Почему заменили Хименеса?
– Мы играли в меньшинстве, а у Санти проблема с приводящей мышцей, так что его игровое время следует ограничивать. Я отправил вперед Жоау Феликса, он в порядке. И все равно мы контролировали игру, – сказал главный тренер «Милана».
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