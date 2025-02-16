Пулишич о Консейсау: «Его страсть к игре и победный настрой выделяются больше всего. Он четко говорит, что нужно свободно играть и рисковать, особенно в атаке»
Кристиан Пулишич поделился мнением о тренере «Милана» Сержиу Консейсау.
«Напористый парень, я думаю, просто очень, очень страстный. Вы можете заметить его страсть к игре и победный настрой, это выделяется больше всего.
Зачастую, когда у вас появляется новый тренер, это может быть действительно сложно, потому что вы играете каждые пару дней, и не так-то просто применить все в короткие сроки, ведь вы постоянно играете.
Он очень четко говорит, что нужно свободно играть с мячом и быть готовыми рисковать, особенно это касается нас, игроков атаки», – отметил полузащитник «Милана».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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