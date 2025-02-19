Консейсау о будущем: «Я в «Милане» 1,5 месяца, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли трофей, вышли в полуфинал Кубка, набрали 14 очков в Серии А, когда «Наполи» взял 15»
Сержиу Консейсау объяснил, почему его не следует увольнять после вылета из ЛЧ.
«Милан» покинул Лигу чемпионов после поражения от «Фейеноорда» (0:1, 1:1) по сумме стыковых матчей.
– Не боитесь ли вы реакции?
– Я приехал полтора месяца назад, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли единственный трофей, который могли выиграть, мы вышли в полуфинал Кубка Италии и набрали 14 очков в Серии А при мне, в то время как «Наполи» набрал 15.
Это не идеал. Атмосфера в «Милане» не лучшая, и удаление Тео это подтверждает. Над этим надо работать. Поверьте, это непросто, – сказал главный тренер «Милана».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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