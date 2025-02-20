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Рубиалес обжалует штраф по делу о поцелуе с Эрмосо

Луис Рубиалес обжалует штраф по делу о поцелуе.

Напомним, 3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0). 

По итогам разбирательств Рубиалеса оштрафовали на 10 800 евро, также ему запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Прокуратура просила приговорить бывшего главу RFEF к 2,5 года тюрьмы. 

По информации Europa Press, Рубиалес обжалует решение о штрафе – он намерен «продолжать бороться». Адвокат экс-президента RFEF Ольга Тубау подаст апелляцию в уголовную коллегию Национального суда.

Отмечается, что сторона Эрмосо в данный момент изучает вердикт, чтобы принять решение о возможной апелляции. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Europa Press
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Федерация футбола Испании
Луис Рубиалес
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