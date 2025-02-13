Адвокат Рубиалеса о поведении Эрмосо: «Если вам отвратителен поцелуй, вы не прощаетесь с улыбкой. Никто в нашей стране не спрашивает разрешения на поцелуй в щеку»

Адвокат Рубиалеса усомнился в честности реакции Дженнифер Эрмосо на поцелуй.

3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом , поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Прокуратура окончательно запросила для экс-главы RFEF 2,5 года тюрьмы, а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

Сегодня суд продолжил заслушивать аргументы сторон.

«На видео из тиктока видно увеличение финальных изображений. Фокус на конкретном моменте. Видно Эрмосо и Рубиалеса. Никто в нашей стране, по крайней мере в средиземноморской среде, не спрашивает разрешения на поцелуй в щеку.

Реакцию [как у Эрмосо] невозможно контролировать. Если вам отвратителен поцелуй, вы не прощаетесь с улыбкой и похлопываниями.

Конечно, Рубиалес совершил ошибку, как он и признал, но за то, что повел себя не как президент, а как футболист», – заявила адвокат Рубиалеса Ольга Тубау.