Адвокат Эрмосо: «Нет доказательств того, что Дженнифер согласилась на поцелуй Рубиалеса. Ее лишили возможности представлять сборную на первом сборе после ЧМ»

Адвокат Эрмосо заявил, что футболистка не соглашалась на поцелуй от Рубиалеса.

3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом , поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Прокуратура окончательно запросила для экс-главы RFEF 2,5 года тюрьмы, а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

Сегодня суд продолжил заслушивать аргументы сторон. Первым выступал Анхель Чаваррия, адвокат Эрмосо.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих, что Эрмосо дала свое согласие [на поцелуй].

Эрмосо описала последствия случившегося: она была лишена возможности представлять национальную сборную на первом сборе после чемпионата мира. Вчера ее тоже не вызвали.

Она чемпионка мира. Через месяц после победы на чемпионате мира появились спортивные мероприятия, которые мешают ей быть вызванной? Никто не может в это поверить», – заявил юрист.