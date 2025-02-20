Вратарь «Интера» Зоммер может пропустить месяц из-за перелома пальца руки
Ян Зоммер может пропустить несколько недель из-за травмы.
Сегодня «Интер» сообщил, что у 36-летнего вратаря выявлен перелом большого пальца руки.
По информации Sky Sport, швейцарский футболист может пропустить около месяца из-за этой травмы, хотя медицинский штаб «нерадзурри» приложит все усилия, чтобы голкипер вернулся на поле как можно раньше.
Жозеп Мартинес будет играть в воротах «Интера» в матче против «Дженоа», который состоится 22 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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