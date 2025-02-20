Вратарь «Интера» Зоммер может пропустить месяц из-за перелома пальца руки

Ян Зоммер может пропустить несколько недель из-за травмы.

Сегодня «Интер» сообщил , что у 36-летнего вратаря выявлен перелом большого пальца руки.

По информации Sky Sport, швейцарский футболист может пропустить около месяца из-за этой травмы, хотя медицинский штаб «нерадзурри» приложит все усилия, чтобы голкипер вернулся на поле как можно раньше.

Жозеп Мартинес будет играть в воротах «Интера » в матче против «Дженоа», который состоится 22 февраля.