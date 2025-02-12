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Нерес пропустит около 40 дней из-за травмы бедра. Вингер «Наполи» не сыграет с «Интером»

Вингер «Наполи» Давид Нерес пропустит больше месяца из-за травмы.

Бразилец получил повреждение в матче Серии А против «Удинезе» (1:1) в минувшее воскресенье. Во вторник «Наполи» сообщил, что у Нереса диагностирована мышечная травма левого бедра.

По информации Sky Sport, Нерес выбыл на срок около 40 дней. Ожидается, что вингер пропустит матчи «Наполи» против «Лацио», «Комо», «Интера» и «Фиорентины».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Наполи»
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