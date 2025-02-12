Нерес пропустит около 40 дней из-за травмы бедра. Вингер «Наполи» не сыграет с «Интером»

Вингер «Наполи» Давид Нерес пропустит больше месяца из-за травмы.

Бразилец получил повреждение в матче Серии А против «Удинезе » (1:1) в минувшее воскресенье. Во вторник «Наполи» сообщил, что у Нереса диагностирована мышечная травма левого бедра.

По информации Sky Sport, Нерес выбыл на срок около 40 дней. Ожидается , что вингер пропустит матчи «Наполи » против «Лацио», «Комо», «Интера» и «Фиорентины».