Тюрам получил травму в матче с «Фиорентиной». Лучшего бомбардира «Интера» в Серии А заменили в 1-м тайме

Маркус Тюрам получил травму в матче с «Фиорентиной».

В 1-м тайме матча 24-го тура Серии А нападающий «Интера » не смог продолжить игру из-за повреждения. На 27-й минуте Тюрам был заменен на поле вышел Марко Арнаутович .

Тюрам является лучшим бомбардиром «Интера» в нынешнем сезоне Серии А – на счету француза 13 голов в 23 матчах. В списке бомбардиров чемпионата Маркус уступает лишь Матео Ретеги из «Аталанты» и Мойзе Кину из «Фиорентины». Подробную статистику форварда можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).