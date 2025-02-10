Тюрам получил травму в матче с «Фиорентиной». Лучшего бомбардира «Интера» в Серии А заменили в 1-м тайме
Маркус Тюрам получил травму в матче с «Фиорентиной».
В 1-м тайме матча 24-го тура Серии А нападающий «Интера» не смог продолжить игру из-за повреждения. На 27-й минуте Тюрам был заменен на поле вышел Марко Арнаутович.
Тюрам является лучшим бомбардиром «Интера» в нынешнем сезоне Серии А – на счету француза 13 голов в 23 матчах. В списке бомбардиров чемпионата Маркус уступает лишь Матео Ретеги из «Аталанты» и Мойзе Кину из «Фиорентины». Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
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