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У вратаря «Интера» Зоммера диагностировали перелом большого пальца руки

У вратаря «Интера» Яна Зоммера диагностировали перелом пальца руки.

В результате обследования у голкипера выявили перелом головки проксимальной фаланги большого пальца правой руки.

О сроках восстановления не сообщается. Статистика игрока доступна здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Интера»
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