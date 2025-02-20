У вратаря «Интера» Зоммера диагностировали перелом большого пальца руки
У вратаря «Интера» Яна Зоммера диагностировали перелом пальца руки.
В результате обследования у голкипера выявили перелом головки проксимальной фаланги большого пальца правой руки.
О сроках восстановления не сообщается. Статистика игрока доступна здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Интера»
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