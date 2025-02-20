Депутат Милонов: «Исходя из побед, Санкт-Петербург можно назвать футбольной столицей России. Но мне бы хотелось, чтобы там было больше команд»
«Исходя из побед, Санкт-Петербург можно назвать футбольной столицей нашей страны. Понятно, что есть слоган «один город – одна команда», но мне бы хотелось, чтобы в Петербурге было больше команд. Чтобы образовалось некое количество футбольных клубов.
Я искренне хочу, чтобы у нас страна была вся футбольная. Чтобы у нас в каждом городе была своя школа, свои традиции. Чтобы в каждом месте нашей страны росли и готовились замечательные футболисты.
Не расстроится ли «Зенит», если в городе будут еще клубы? Санкт-Петербург – это столица «Зенита». Думаю, «Зенит» будет рад, что он является примером и образцом для огромного количества молодых спортсменов, которые хотят играть достойно в футбол. Если мы хотим стать настоящей футбольной столицей, то в рамках одного клуба всем игрокам не показать все свое мастерство. Пускай будут еще клубы.
Хочу, чтобы развивались футбольные школы. Самое важное, чтобы обычные парни видели успехи «Зенита» и выбирали спорт вместо всякой ерунды», – сказал депутат Госдумы.
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