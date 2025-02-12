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  • Депутат Милонов о «Химках»: «Советую им убрать легионеров и предлагаю «Спартаку» помочь соседскому клубу. Стоимость одного ужина красно-белых с лихвой покроет задолженность»
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Депутат Милонов о «Химках»: «Советую им убрать легионеров и предлагаю «Спартаку» помочь соседскому клубу. Стоимость одного ужина красно-белых с лихвой покроет задолженность»

Виталий Милонов считает, что «Спартак» мог бы решить финансовые проблемы «Химок».

Ранее сообщалось, что игрокам подмосковного клуба не выплачивали зарплату с ноября. Футболисты могут бойкотировать следующий товарищеский матч на сборах, легионеры задумываются о разрыве действующих контрактов.

– Что делать клубу? Нет ли у вас денег, чтобы дать взаймы «Химкам»?

– У меня точно нет. «Химки» – Подмосковье. Я не бизнесмен. Советую им убрать всех легионеров, набрать талантливых наших, которые хотят меньше, чем иностранцы.

Вообще обидно, что у нас такой крен. Предлагаю «Спартаку» помочь «Химкам» как соседскому клубу. Думаю, стоимость одного ресторанного ужина команды покроет с лихвой всю задолженность «Химок» перед футболистами, – заявил депутат Государственной думы.

Игроки «Химок» недовольны ситуацией с невыплатой зарплат, легионеры не исключают ухода зимой. Артига и Мехия могут обратиться в ФИФА («Матч ТВ»)

Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь. Садыгов обещал погасить задолженность в ближайшие дни (Metaratings)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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