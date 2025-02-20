Россия и Замбия сыграют 25 марта на «ВТБ Арене» («СЭ»)

Стали известны дата и место проведения матча России и Замбии.

По данным «Спорт-Экспресса», сборная России 25 марта проведет товарищеский матч против Замбии на «ВТБ Арене».

В марте Россия сыграет против Замбии, а в июне проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).