Россия и Замбия сыграют 25 марта на «ВТБ Арене» («СЭ»)
Стали известны дата и место проведения матча России и Замбии.
По данным «Спорт-Экспресса», сборная России 25 марта проведет товарищеский матч против Замбии на «ВТБ Арене».
В марте Россия сыграет против Замбии, а в июне проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
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