Мартинес признан вратарем года по версии IFFHS. Мамардашвили – 3-й, Лунин и Зоммер делят 6-е место
IFFHS признала Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем года.
Выступающий за «Астон Виллу» аргентинец занял первое место в списке, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики.
В десятку лучших голкиперов 2024-го включены:
1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 167 очков.
2. Унаи Симон («Атлетик») – 91 очко.
3. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 55 очков.
4. Майк Меньян («Милан») – 52 очка.
5. Тибо Куртуа («Реал») – 28 очков.
6-7. Ян Зоммер («Интер») – 25 очков.
6-7. Андрей Лунин («Реал») – 25 очков.
8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 23 очка.
9. Давид Райя («Арсенал») – 21 очко.
10. Грегор Кобель («Боруссия») – 17 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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