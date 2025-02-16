«МЮ» предупредил сотрудников о вреде утечек о сокращениях. Работникам сообщили, что изменения нужны для того, чтобы «клуб снова начал побеждать»
The Telegraph передает, что руководство недовольно тем, что в прессу попадают сведения о сокращениях в клубе.
В пятницу все работники получили письмо о том, что 24 февраля состоится «командный брифинг», в ходе которого будут обсуждаться планы по уменьшению расходов и увеличению доходов на фоне потери 300 млн фунтов за последние три года.
В уведомлении подчеркивается, что «любые утечки, случайные либо намеренные, могут нанести вред коллегам и всему клубу».
По сведениям источника, сотрудникам сообщили, что цель изменений заключается в том, чтобы «клуб снова начал побеждать», для чего требуется «трансформация и на поле, и за его пределами».
Прошлым летом «МЮ» сократил 250 работников. Недавно стало известно о планах расстаться с еще сотней человек.
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