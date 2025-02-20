Станкович заявил о желании «Спартака» взять РПЛ: «Мы не остановимся до самого конца. У нас нет задачи кому‑то испортить праздник. Должны делать праздник для себя»

Деян Станкович рассказал о настрое на вторую часть .

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (39), опережающий «Зенит» по дополнительным показателям.

– Не хотим кому‑то портить праздник. Мы – «Спартак». Мы хотим сделать свой собственный праздник.

И клуб, и футболисты — все мы вместе. У нас нет задачи кому‑то испортить праздник. Должны делать праздник для себя, у нас есть свои цели.

– Вам в вашей карьере не хватает еще одного титула. Стать чемпионом России.

– Мы здесь и находимся для этого. И мы не остановимся до самого конца, – сказал Станкович в интервью проекту «Дневник фаната».