Гурцкая о составе «Спартака» на матч с «Зенитом» в Зимнем Кубке: «Аплодирую Станковичу. Показал, что можно куда-то деть Медину, Игнатова, Зобнина, Мангаша и искать других игроков»
Команда тренера Деяна Станковича уступила «Зениту» (0:3) в финальном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Я стоя аплодирую Станковичу. Он же знает настроение своей команды. Он знает, что для латиноамериканского блока «Спартака» матч против «Зенита» будет непростым – это выяснилось во втором тайме.
Это бы была бойня: и те, и те не захотели бы уступать. Была бы заруба, непонятно, какой результат был бы.
Деян Станкович хотел проверить в сложном матче второй, как будто бы, состав, плюнул на результат. Получил 0:3, а дальше получилась заруба.
В итоге во втором тайме, когда вышел основной состав «Спартака», закончили 0:0 – вопросов к тренеру никаких.
Станкович показал, что можно собрать Медину, Игнатова, Зобнина, Мангаша, куда-то деть и искать других игроков», – сказал агент Тимур Гурцкая.
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