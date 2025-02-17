Гурцкая о составе «Спартака» на матч с «Зенитом» в Зимнем Кубке: «Аплодирую Станковичу. Показал, что можно куда-то деть Медину, Игнатова, Зобнина, Мангаша и искать других игроков»

Тимур Гурцкая прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита».

Команда тренера Деяна Станковича уступила «Зениту» (0:3) в финальном матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Я стоя аплодирую Станковичу. Он же знает настроение своей команды. Он знает, что для латиноамериканского блока «Спартака» матч против «Зенита » будет непростым – это выяснилось во втором тайме.

Это бы была бойня: и те, и те не захотели бы уступать. Была бы заруба, непонятно, какой результат был бы.

Деян Станкович хотел проверить в сложном матче второй, как будто бы, состав, плюнул на результат. Получил 0:3, а дальше получилась заруба.

В итоге во втором тайме, когда вышел основной состав «Спартака », закончили 0:0 – вопросов к тренеру никаких.

Станкович показал, что можно собрать Медину, Игнатова, Зобнина, Мангаша, куда-то деть и искать других игроков», – сказал агент Тимур Гурцкая .