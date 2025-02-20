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«Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой». Фанаты «Реала» оскорбляли Пепа во время матча

Болельщики «Реала» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Пепа Гвардиолы.

«Реал» дома обыграл «Ман Сити» со счетом (3:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выбил «горожан» из турнира.

При счете 2:0 болельщики на «Бернабеу» начали скандировать оскорбительную кричалку в адрес главного тренера «Манчестер Сити»: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала были наркотики, теперь ты выглядишь как голубой» (в оригинале использовано слово сhueca – буквально «кривой, согнутый». Кроме того, мадридский район Чуэка ассоциируется с гомосексуалами – Спортс’‘).

Пеп сказал, что шансы «Сити» – 1%. И сам довел их до нуля

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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