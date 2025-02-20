Пеп сказал, что шансы «Сити» – 1%. И сам довел их до нуля

Разбор Палагина и Лукомского.

«Реал Мадрид» разнес «Манчестер Сити» (3:1 и 6:3 по сумме матчей) – прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти устроила настоящее шоу. В нем были интересные тактические нюансы. Разумеется, и фэйлы Пепа Гвардиолы тоже.

У «Реала» вернулся Антонио Рюдигер. Камбэк немца в центр защиты позволил Орельену Тчуамени вернуться в опорную зону. Других сюрпризов не было.

Неожиданность в составе «Сити» – отсутствие Эрлинга Холанда . На выходных норвежец травмировался в матче с «Ньюкаслом». Поехал с командой в Мадрид и даже тренировался, но в день игры понял, что не потянет. По позиции, но не напрямую его заменил Омар Мармуш.

Второе по важности решение от Пепа – выход Абдукодира Хусанова на правом фланге защиты. Для узбека – первое появление в роли фулбека. Вероятно, Гвардиола пытался погасить с его помощью угрозу от Винисиуса и других игроков этой зоны. Хусанов не провалился, но по ходу матча вскрылись другие проблемы в защите «Сити».

«Реал» эталонно манипулировал прессингом «Сити»

Один факт просто, но наглядно отражает мощь «Реала» и беспомощности «Сити»: до 80-й минуты «Мадрид» переигрывал «Сити» по владению. То есть команда Гвардиолы на каждом этапе матча отставала, но даже не могла прижать оппонента и стерильно душить.

Спонсор такого рисунка – спокойствие «Мадрида» на своей половине и эталонное использование ширины. Обычно про ширину говорят в контексте заполнения флангов на чужой половине. Но тут «Реал» подсветил важность задействования всей ширины на своей.

Центральные защитники расходились максимально широко, к ним в линию спускался Тчуамени. Крайние – тоже оставались на своей половине, полностью заполняя ширину.

В рамках такого построения «Реал» гонял «Сити» с фланга на фланг. Всегда оставался игрок в широкой позиции на дальнем краю – хозяева его легко находили. Такое построение было крайне удобным для удержания мяча и выманивания соперника, оно прекрасно подходило рисунку конкретного матча.

При большом желании эту геометрию можно накрывать смелее с использованием собственного крайнего защитника в давлениии на дальнем фланге. Но «Сити» боялся их задействовать из-за остроты от суперчетверки на пространстве . Против конфигурации «Сити» структура Анчелотти работала почти идеально.

Из-за настроек первой стадии «Реал» идеально держал мяч и заставлял соперника тратить силы без отборов. Бонусом шли обострения на открытом мяче – то есть в ситуации, когда на пасующего не давят и дают подготовить пас за спину защитникам.

Эти ситуации оказывались даже острее, чем могли бы, из-за ужасов линии «Сити». Они банально плохо реагировали на открытый мяч . В этом моменте хорошо заметен рассинхрон: Натан Аке и Йошко Гвардиол развернуты к мячу, Рубен Диаш и Хусанов готовятся бежать назад.

Косвенное олицетворение проблемы: «Сити» ни разу не поймал соперника в офсайд при том, что располагались весьма высоко относительно мяча. «Реал» получал зоны для открываний на скорости, но вообще не попадал во вне игры.

Первый мяч Мбаппе – классический сбой «Сити» по сезону

Команда буквально пропускает в режиме «копировать-вставить». Ключевые условия:

● «Сити» держит высокую линию, но при этом не давит на игрока с мячом;

● у пасующего ЦЗ куча времени на поиск адресата;

● у адресата – куча пространства для рывка за спину.

В этот раз палачами были Рауль Асенсио и Килиан Мбаппе.

Похожие провалы у «Сити» регулярно встречались осенью. Самый близкий пример – мяч, который организовали Лисандро Мартинес и Амад Диалло в дерби с «МЮ».

Аргентинцу тоже дали непозволительно много свободы перед забросом.

В случае с голом «Мадрида» показательна реакция Нико Гонсалеса. Испанец пришел в «Сити» несколько недель назад и еще не успел познать масштаб проблем, поэтому стремился помочь партнерам через подсказ.

Сначала пытался завести атакующую группу, чтобы наконец встретили Асенсио.

Убедившись, что прессинговать не собираются, начал предупреждать защитников об угрозе Мбаппе.

Здорово, что, даже находясь на поле, Нико распознает сценарий, через который команду могут наказать. Не здорово, что партнеры никак не реагируют на сигналы.

Пеп начудил со структурой и совсем лишил команду атаки

Самая обескураживающая часть перфоманса «Сити» – мучения впереди. До перерыва команда выжала всего один удар по воротам. Замаскировать провалы в защите оказалось просто нечем.

Виновник – лигочемпионский синдром Гвардиолы. В этот раз к нему добавилась травма Холанда . Без норвежца Пеп в принципе давно не играл. Любое решение было бы оригинальным на фоне последних лет с Эрлингом. Но выбранное все равно удивило.

Сюрприз от Пепа – структура позиционных атак «Сити». Четверка защитников без ложных ролей + квадрат в полузащите + пара ложных девяток в лице Мармуша и Савиньо. В такой конфигурации «Сити» не играл никогда. Следствие – тотальный акцент у команды на перепасовках через центр.

Вероятно, пытались надавить на слабости «Мадрида» в этой зоне – в первую очередь на потенциальные недоработки Винисиуса и Мбаппе. Они были, но «Сити» все равно не смог наказать. Главная беда – непонимание, как двигать мяч внутри структуры и через кого создавать моменты .

Вот основные источники проблем.

● Банально – нехватка опыта . «Сити» слишком давно не играл без чистого форварда. На жестком диске сохранен сезон-2020/21, когда у команды тоже было две ложных девятки (Бернарду+КДБ). С тех пор вариант не отрабатывали.

● Непривычные роли для игроков . Самый яркий пример – Савиньо. Бразилец обучен игре на фланге, где можно спокойно принять и развернуться. В роли ложной девятки требуется быстрота решений – пространства для раздумий слишком мало. Савиньо не потянул.

● Ширина, за которую отвечали Гвардиол и Хусанов . Для хорвата привычная роль, но в этот раз не хватало партнера, с которым можно отыграться. Для узбека – совсем незнакомая территория. Боялся идти вперед, даже когда было пространство. Это облегчало задачу Джуду Беллингему, он мог сосредоточиться на перекрытии центра, не боясь, что провалится фланг.

● Качество передач . Его тоже не хватало. Особенно разочаровал Нико. Замечал неплохие варианты, но не смог исполнить на том же уровне, что и на выходных. Точность передач – 89,9%. Для опорника «Сити» слишком мало. В команде – только 10-й показатель.

Символично признание ошибки от Пепа. Во втором тайме «Сити» перестроился на более знакомую структуру (в частности, Хусанов перестал отвечать за весь фланг). Помогло прибавить на фоне ужасов первого тайма. Даже стали бить по воротам, но в итоге потеряли слишком большой отрезок для камбэка.

Топ-перфоманс Рауля Асенсио

В матче, где Килиан Мбаппе сделал хет-трик, а Орельен Тчуамени почти безупречно вернулся на родную позицию, на статус настоящего супергероя претендует Рауль Асенсио.

В сценарии, где основным инструментом (в том числе для обороны), были затяжные владения, Асенсио выбил 95% точности передач. При этом пасовал на продвижение и обострение. Ассист на Мбаппе – близнец его голевого паса на Беллингема в дебютном матче против «Осасуны». Рауль регулярно практикует такие обостряющие дальние, но не менее классно он разбивал линии и продвигал мяч в полузащиту.

Все это Рауль делал с Омаром Мармушем в кармане. Асенсио был хорош при обороне и полностью выключил египтянина, оформившего хет-трик в выходные.

Матч – тизер величия атаки «Реала»

Просто зафиксируем: как же приятно смотреть за комбинациями «Мадрида» в атаке. Высочайшее мастерство сочетается с чувством партнеров и командным взаимодействием.

Второй гол отразил эту магию в самом чистом виде – на чужой половине все сделали именно Джуд, Вини, Родриго и Килиан. Даже роли получились показательными.

У Беллингема – главный обостряющий пас; Родриго и Винисиус внесли вклад через разнонаправленные своевременные рывки; Мбаппе разобрался внутри штрафной.

Такая атака не исключение, а олицетворение игры «Реала» против «Сити». Разные вариации приятных глазу взаимодействий повторялись регулярно.

Кризисный «Ман Сити» – идеальная жертва. В принципе не особо умеют обороняться подолгу на своей половине поля. В конкретном матче играли с линией защиты, где два игрока только вернулись после травм; один травмировался в начале встречи; еще один – не адаптировавшийся новичок. Сыгранность стремилось к нулю – Мбаппе и ко раскатывали, как на тренировке.

Справедливый вердикт Анчелотти: «Мы провели максимально цельный матч. С мячом, без мяча – везде показали класс». Эта встреча – тизер «Реала», от которого трудно оторваться и которым невозможно не наслаждаться. «Мадрид» – всегда опасная и сильная команда, но до таких уровней доминирования и магии доходит не всегда.

Потенциал этой банды зашкаливает.

«Реал» снес «Сити» хет-триком Мбаппе. Даже слишком легко

Пеп впервые без 1/8 финала ЛЧ. Худший сезон в карьере

Фото: East News /JAVIER SORIANO / AFP, OSCAR DEL POZO / AFP,