«Реал» – «Сити»: чего ждать? Версия Лукомского

Какие шансы у Пепа?

«Реал» подходит к ответному матчу против «Сити» на «Сантьяго Бернабеу» с форой в один мяч. Пеп Гвардиола считает, что такой расклад оставляет «Сити» лишь 1% на проход. Карло Анчелотти не согласен с оценкой, но признает «небольшое преимущество».

Чего же ждать от команд сегодня вечером?

Вероятный план «Мадрида»: 4-4-2 (4-2-2-2) на своей половине + игра на пространстве

На «Этихаде» Карло Анчелотти предложил отличный план, который принес результат, а по содержанию даже мог привести к более уверенной и ранней победе.

Улучшать можно лишь отдельные детали. Самая проблемная стадия – прессинг. Типичный пример провала давления выглядел так:

В первой встрече «Мадрид» постоянно шел в давление, когда «Сити» разыгрывал от ворот. Вероятный мотив – Анчелотти посчитал нынешний «Сити» уязвимым в первой стадии и хотел проверять соперника (не всегда, только если есть время выстроиться). Отставание в счете по ходу матча тоже толкало на решительность в такие моменты.

Первый гол «Сити» – как раз следствие эпизода, в котором «Реал» пошел в давление, но в прямом смысле отставал на одно действие всю атаку, в которой соперник сделал 20 передач.

Попробовали – не получилось. Элемент вообще необязательный для нынешнего «Реала». Учитывая особенности состава и счет первого матча, максимально разумным кажется отказ от давления. Даже эпизодического.

Если в прессинге к Винисиусу и Килиану Мбаппе были вопросы (кажется, чаще всех их задавал Джуд Беллингем – вероятно, используя слово на F), то при обороне на своей половине «Мадрид» выглядел здорово и цельно.

Беллингем отвечал за левый фланг, Родриго работал справа. Оба играли чуть выше и ближе к центру, чем обычно, чтобы закрывать «Сити» эту зону. Пара Винисиус/Мбаппе оставалась впереди, но не застревала за линией мяча и тоже помогала крыть центральное направление:

В таком режиме «Реал» успешно сдерживал позиционку «Сити». Вероятно, во втором матче «Мадрид» предложит сопернику аналогичную задачу.

Общая рамка плана Анчелотти просматривается на фоне счета и его действий неделю назад, а вот в деталях могут быть сюрпризы. Катализатором цепочки решений может стать возвращение Антонио Рюдигера. Немец вернулся к тренировкам, но его участие в матче под вопросом.

Карло рискнет? Если да, то кто будет напарником Антонио по центру защиты? Если Рауль Асенсио, то Орельен Тчуамени переместится в опорную? Ответы не отразятся на общей стратегии «Реала», но могут дать команде преимущество в конкретных зонах.

Еще потенциально интересным (но слишком экстравагантным) выглядит ход с Себальосом и Модричем в опорной зоне с попыткой забрать у «Сити» мяч на продолжительные отрезки. Как следствие, заставить соперника бегать в прессинге (и оставлять пространство сзади).

Сейчас это сделать проще, чем когда-либо. Показательные впечатления от Феде Вальверде: «Я несколько раз играл против «Сити» в Манчестере, но впервые чувствовал себя так комфортно. Наша команда выглядела намного лучше. В предыдущих матчах у нас было гораздо больше проблем. Иногда мы даже не могли перевести мяч на чужую половину поля».

Модрич с Себальосом – максимально подходящая для тотального контроля пара. Но есть риски в плане объема и игры без мяча. Такой шаг будет сюрпризом, который припомнят в случае неудачи. Он не кажется вероятным, но лично меня интригует. Похоже, мы ушли в фантазии, а это верный признак, что пора переходить ко второй команде.

Новички преобразили «Сити» против «Ньюкасла». Помогут на «Бернабеу»?

Зимой «Манчестер Сити» закупился на 200+ млн, но домашний матч с «Реалом» Гвардиола начал без новичков в старте. У Нико Гонсалеса была легкая травма, Аблукодир Хусанов и Омар Мармуш не стартовали по решению Пепа.

В выходные все трое сыграли против «Ньюкасла». «Сити» разнес серьезного оппонента 4:0 – тройка оказала важное влияние на результат.

Мармуш сделал хет-трик, но с точки зрения преобразования рисунка игры главным новым элементом кажется Нико Гонсалес. Его эффект хорошо заметен через карту передач:

Впервые у «Сити» появился прототип Родри. Раньше испанца пытались заменить игроками другого типажа (переучивать их) или перераспределением функций. Нико обладает близким набором качеств. Вот, что он дал команде:

● контроль центра и ритма встречи. В отличие от Матео Ковачича он не делает лишних касаний с мячом и продвигает через пас, а не через проходы;

● щит при позиционной обороне и переходах. Нико лучше и быстрее конкурентов читает игру – вовремя переключается на помощь защите. Малозаметная работа, но ее чудовищно не хватало;

● дает правильный тип продвижений внутри структуры. Следствие: меньше ненужных спусков в опорную от атакующих игроков. Правильное распределение пространства.

Нико сделал «Сити» снова узнаваемым, но по яркости всех превзошел автор хет-трика Мармуш. Египтянин дал отличные и регулярные открывания за спину и добавил к этому наказание соперников за излишнюю концентрацию на Эрлинге Холанде:

Их связка крайне интригует. Формально Мармуш стартует слева, но при владении действует практически в паре с Эрлингом. Он мастер выстраивания динамики, где свободный форвард дополняет фиксированного (привет Юго Экитику).

Мармуш классно чувствует момент и зону для открывания между защитниками: например, пара центральных висит на Холанде, но лишается возможности страховать зону около флангов. Омар бьет в такие точки.

Альтернативная версия наказания: Мармуш находит зоны уже внутри штрафной, которые образовались из-за чрезмерного внимания к партнеру. Мармушу нужен правильный партнер и определенная степень свободы. Получая эти условия, он принимает отличные решения.

Нико с более качественным продвижением и Мармуш в описанной роли – главные новые элементы позиционной атаки «Сити». В первой матче «Реал» справился почти со всеми угрозами «Сити» в режиме позиционной обороны. Справятся ли с этими апгрейдами? Интрига.

Хусанов не дает структурных апгрейдов, но обладает скоростью и мощью в единоборствах. Важная проблема из первого матча – перебросы давления «Сити» в один пас, проигранные дуэли и опасные соотношения на пространстве против звезд «Реала»:

Хусанов не решит ее в одиночку, но может лучше реагировать на такие эпизоды – тушить пожары. «Скорость Хусанова в момент, когда соперник совершает переходы, – вот почему мы его купили. Он очень быстрый», – подметил на днях Пеп.

Выход Гонсалеса и Мармуша очень просится. Решение по Хусанову зависит от кадровой ситуации. Именно в новичках – главный ключ к преображению для «Сити». Определенный эффект точно будет, но результат на «Бернабеу» это не гарантирует.

Есть еще три интригующих вопроса:

● Что со здоровьем у Холанда? Норвежец недоиграл матч против «Ньюкасла», но уже тренировался с командой. Формально опасения существуют, но все же должен сыграть.

● Кто будет рядом с Нико в центре поля? От характера партнера зависит многое. Если Ковачич, то намек на осторожное начало. Если Илкай Гюндоган (или даже КДБ), то вся опорная при владении на Нико, а партнер открывается выше. Еще есть Бернарду – промежуточный вариант; может и в продвижении помогать, и в чужой опорной открываться.

● Из кого Пеп слепит защиту? Мануэль Аканджи травмирован, Натан Аке и Рубен Диаш пропустили матч АПЛ, но близки к возвращению. В каком они состоянии и насколько Гвардиола готов ими рисковать? Эта дилемма подводит к главному вопросу последних четырех сезонов Лиги чемпионов.

Как сдержать Винисиуса?

Перед первым матчем мы писали о сдерживании Вини – с тех пор вопрос стал лишь актуальнее. Бразилец отыграл крайне мощно, а первый выбор Пепа под сдерживание (Аканджи) теперь недоступен.

Три основных сценария:

1. Возвращение Диаша/Аке с выходом на правом фланге Льюиса, которого нужно будет часто страховать, но который добавит тонкости полузащите при владении.

2. Возвращение Диаша/Аке со сдвигом Хусанова на правый фланг для большей надежности. Так против Винисиуса будет более быстрый и цепкий оппонент, но пострадает атака (относительно использования Рико Льюиса);

3. Никто не возвращается, а Льюис выходит вместе с Хусановым – как против «Ньюкасла».

В любом случае самая проблемная зона «Сити» накладывается на самую мощную у «Реала» – и с первого матча она стала еще более проблемной. Для сохранения шансов потребуется мощный перформанс от неожиданного героя. В ином случае «Мадрид» накажет.

На самом деле проблема шире персональной дуэли против Винисиуса. Сюда сваливаются еще Мбаппе и Беллингем – нужно противодействовать комбинациям и читать открывания. Представьте, что эти функции лягут на Льюиса и Хусанова – всего один совместный матч и не говорят на общем языке.

Увы, проблемы тут почти гарантированы, поэтому «Сити» так важно предложить побольше свежести и вариантов в атаке. Звучит как отличный предматчевый тост.

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«Реал» – уверенный фаворит в предматчевом раскладе. У «Сити» есть признаки выздоровления и потенциал сыграть значительно лучше, чем в первом матче, но едва ли этого хватит для прохода.

Магия «Бернабеу» + фора в один гол + совпадение проблемной зоны «Сити» с лучшей у «Реала» = уверенное положение Анчелотти.

Чтобы выйти в 1/8 финала, Гвардиоле нужно нечто экстраординарное.

Дальние удары Вальверде – искусство. Как он это делает?

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, Juan Manuel Serrano Arce, Carl Recine