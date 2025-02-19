Стоунз травмировался в матче с «Реалом» после столкновения с Винисиусом. Защитника «Сити» заменили на 8-й минуте

Джон Стоунз получил травму в матче с «Реалом».

Мадридцы принимают «Манчестер Сити » (1:0, первый тайм, первый матч – 3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

В начале первого тайма Винисиус Жуниор сыграл в корпус защитнику «горожан», что привело к травме англичанина. Он был заменен на 8-й минуте игры.

Вместо Стоунза на поле вышел Натан Аке .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.