Стоунз травмировался в матче с «Реалом» после столкновения с Винисиусом. Защитника «Сити» заменили на 8-й минуте
Джон Стоунз получил травму в матче с «Реалом».
Мадридцы принимают «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм, первый матч – 3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
В начале первого тайма Винисиус Жуниор сыграл в корпус защитнику «горожан», что привело к травме англичанина. Он был заменен на 8-й минуте игры.
Вместо Стоунза на поле вышел Натан Аке.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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