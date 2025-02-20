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  • «Челси» интересуется Дьокерешем, Шешко и Делапом. «Спортинг» готов продать шведа за 58 млн фунтов летом (GiveMeSport)
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«Челси» интересуется Дьокерешем, Шешко и Делапом. «Спортинг» готов продать шведа за 58 млн фунтов летом (GiveMeSport)

«Челси» интересуется Виктором Дьокерешем, Беньямином Шешко и Лиэмом Делапом.

По информации GiveMeSport, лондонцы планируют укрепить линию нападения этим летом.

Основным кандидатом является Дьокереш из «Спортинга». Отмечается, что несмотря на прописанную в контракте шведа сумму отступных в 84 млн фунтов, португальцы будут готовы продать игрока за 58 млн фунтов.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 34 матча за клуб во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 7 результативных передач.

В качестве альтернативы «Челси» рассматривает 21-летнего Шешко из «Лейпцига» и 22-летнего Делапа из «Ипсвича».

Владельцы «Челси» поддерживают Мареску, несмотря на неудачные результаты в последних матчах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: GiveMeSport
logoЧелси
logoБеньямин Шешко
деньги
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возможные трансферы
logoвысшая лига Португалия
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