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«МЮ» интересен Делап. Выпускник академии «Сити» – лучший бомбардир «Ипсвича» в этом сезоне

«Манчестер Юнайтед» интересуется Лиэмом Делапом.

По информации The Athletic, 22-летний форвард считается одной из наиболее вероятных целей клуба, который следит за игроком в этом сезоне и продолжит обсуждать его подписание.

Занимавшийся в структуре «Манчестер Сити» футболист хорошо известен техническому директору «Ман Юнайтед» Джейсону Уилкоксу, работавшему директором академии «горожан». Отмечается, что игрок также обладает качествами, которые в центральном нападающем хотел бы видеть Рубен Аморим.

Вместе с тем «Ипсвич» осознает интерес больших клубов к игроку и может потребовать за него значительную сумму, если останется в Премьер-лиге. Если же команда вылетит, цена может снизиться и приблизиться к величине, на которую рассчитывает «МЮ». Однако манкунианцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «Челси», который уже выразил интерес к Делапу.

Отмечается, что «Манчестер Сити» мог включить пункт об обратном выкупе Лиэма за 40 млн фунтов в сделку с «Ипсвичем», что также способно повлиять на потенциальный трансфер.

В этом сезоне Делап – лучший бомбардир «Ипсвича». Он провел 23 матча в АПЛ, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробная статистика форварда доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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