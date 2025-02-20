Владельцы «Челси» поддерживают Мареску, несмотря на неудачные результаты в последних матчах
В «Челси» доверяют Энцо Мареске.
Лондонский клуб выиграл лишь 3 из 10 последних матчей. 14 февраля «синие» уступили «Брайтону» со счетом 0:3.
Как пишет журналист GiveMeSport, игроки продемонстрировали хорошую реакцию на тренировках после этого поражения. Источники в клубе описывают атмосферу как позитивную. Мареска четко обозначил проблемы, которые необходимо решить.
Владельцы «Челси» продолжают поддерживать итальянского специалиста. В отличие от ситуации с Маурисио Почеттино, клуб не планирует проводить комплексную оценку работы тренера по окончании сезона.
Руководство лондонцев по-прежнему считает, что Мареска подходит для этой работы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GiveMeSport
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